Глава МИД Латвии призвал граждан не посещать Беларусь. Фото: скриншот с эфира телеканала ltv.lsm.lv

Глава Министертсва иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в эфире местного телевидения призвал граждан не посещать Беларусь.

- На данный момент я бы не советовал посещать Беларусь, так как не исключены провокации со стороны данной страны. Да, безусловно, при необходимости мы сможем оказать консульскую помощь, но ситуация не так проста, как мы об этом знаем, - сказал глава МИД Латвии.

По его словам, сейчас Евросоюз единен в вопросе санкций против Беларуси, на что повлиял инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair 23 мая в Минске.

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