Четвертые сутки милиция ищет пропавшую 11-летнюю школьницу из Логойского района

Мария Ярмошко пропала 29 июня. Фото: МВД

Пресс-служба МВД в телеграм-канале «Разыскивает милиция» сообщила о пропаже 11-летней школьницы из Логойского района.

Местонахождения Марии Ярмошко неизвестно со вторника, 29 июня.

- Около 12.00 часов девочка ушла из дома, после этого о ее местонахождении ничего неизвестно, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Мария Ярмошко пропала 29 июня. Фото: МВД

Также правоохранители сообщили примеры пропавшей школьницы. Одиннадцатилетней Марии на вид 11 - 13 лет, ее рост примерно 160 - 165 сантиметров. Девочка худощавого телосложения, ее лицо овальное, глаза голубые, волосы рыжего цвета - окрашены и пострижены в каре.

Из дома она ушла в голубых джинсах с потертостями, серой майке, серой джинсовке и белых кроссовках.

Если вы узнали Марию Ярмошко - девочку на фото, сообщите об этом в милицию «102».

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