Лукашенко – о секторальных санкциях ЕС: «Трудности нас только закаляют, как сталь, и мы станем крепче и успешнее»

Лукашенко заявил, что белорусы никогда не сдаются. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 2 июля, вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер. Он заявил, что белорусы никогда не сдаются, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко обратил внимание на то, что белорусское общество пытались раскачать изнутри информационно, пробовали устроить цветную революцию, надеялись на блицкриг, глумились над белорусскими символами.

- Они все равно просчитались. Теперь решили перейти к экономическому ухудшению, - отметил Лукашенко.

Президент также напомнил, что секторальные санкции Евросоюз ввел в ночь на 22 июня – 80 лет назад началась война.

- Нас, белорусов, хотели лишить святого – права на труд, хотела отобрать у наших детей и стариков кусок хлеба. Но, видимо, эти люди плохо учли обстоятельства и вообще плохо историю в школе учили. Нас трудности только закаляют, как сталь. Мы станем крепче и успешнее. А вы, приглашенные в этот зал, - лучшее тому доказательство, - подытожил президент.

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