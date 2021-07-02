Стало известно, почему Лукашенко решил пустить в Беларусь иностранцев для вакцинации

Лукашенко позволил иностранцам приезжать в Беларусь и прививаться от коронавируса. Фото: president.gov.by
В четверг, 1 июля, «Комсомолка» сообщала о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым позволил гражданам 73 государств безвизово приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19.
Позже в телеграм-канале «Пул Первого», приближенного к пресс-службе президента, появились подробности и причины принятого Лукашенко решения.
Так сообщается, что на мысль о безвизовом въезде иностранцев для прохождения вакцинации в Беларуси Александра Лукашенко натолкнул украинский народный депутат Евгений Шевченко. В телеграм-канале также опубликовали письмо Шевченко к Лукашенко, в котором он попросил помочь украинцам с вакцинацией.
Нардеп Шевченко попросил Лукашенко о вакцинации украинцев в Беларуси. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".
- Ваше положительное решение будет воспринято обществом в Украине, как жест доброй воли, - говорит нардеп Шевченко в своем письменном обращении к Лукашенко.
После чего, Александр Лукашенко решил расширить массовую кампанию по вакцинации не только на жителей соседней Украины, но на многих иностранцев.
- Президент идею поддержал, но шире: поручил Головченко и Пиневичу разработать такой механизм не только для южных соседей, а для всех желающих, - уточнили в «Пул Первого».
Напомним, нардеп «Слуги народа» Евгенйи Шевченко встречался с Александром Лукашенко в Минске в апреле 2021-го года. После чего его в Украине исключили из парламентской фракции «Слуга народа».
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