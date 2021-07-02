В Беларуси запретили печенье с «ешкой». Узнали, что будет, если его есть

Это не ешьте, в крекере "ешка"! Фото: Госстандарт.

Печенье нескольких наименований российской торговой марки «Сладояр» запретили продавать в Беларуси и ввозить в страну. В печенье нашли Е233. Это опасная пищевая добавка.

-Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза «О безопасности пищевой продукции», - сообщается на сайте danger.gskp.by . - При производстве продукции использовалась заявленная в маркировке недопустимая пищевая добавка - консервант Е223.

В реестр опасной продукции попало печенье затяжное «Галетное-Загора» с отрубями, печенье «С изюмом и арахисом в глазури», крекеры классический с солью, с обжаренным лучком, со вкусом деревенской сметаны и зеленью, с вкусом домашнего холодца и хрена и со вкусом фермерского сыра. Во всех этих печеньках есть тот самый Е233. С 3 июля их не должно быть на прилавках белорусских магазинов.

Стоит ли доедать запрещенное печенье, если вы его уже купили? «Комсомолка» узнала, что такое эта самая «ешка» номер 233.

Добавка известна также под названиями пиросульфит натрия, метабисульфит натрия, натрий пиросернистокислый, пишет vibor-a.ru. Сначала его использовали как консервант в кормах для животных. Е233 относится к третьему классу опасности токсических веществ. Если его нагреть или смешать с кислотами, выделится токсичный газ – сернистый ангидрид. Максимальная допустимая доза для человека в сутки – 0,7 мг на килограмм веса. Если Е233 попадет в организм слишком много, он может вызвать проблемы с пищеварительной системой. Кроме того, у чувствительных людей вещество вызывает аллергические реакции, а еще разрушает в организме витамин В1.

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