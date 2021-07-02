Заболевших коронавирусом владельцев домашних животных призвали избегать своих кошек и собак

Коронавирус часто встречается у домашних кошек и собак, чьи владельцы заразились COVID-19. Фото: pixabay

Ученые из Нидерландов обнаружили, что коронавирус часто встречается у домашних кошек и собак, чьи владельцы заразились COVID-19. Об этом сообщает The Guardian. Результаты нового исследования были представлены на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных болезней.

Хотя считается, что случаи передачи коронавируса от хозяев к их домашним животным представляют собой незначительный риск для здоровья населения, однако ученые говорят, что существует потенциальная вероятность того, что домашние животные могут выступить в качестве «резервуара» для инфекции и затем передать ее человеку.

При этом исследователи отметили, что к настоящему времени пока не было зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от животного к человеку.

В то же время что касается случаев заражения коронавирусом котов и собак от своих владельцев, то, канадские ученые доказали, что кошки, которые спят в кровати своих хозяев, могут подвергаться повышенному риску инфицирования COVID-19.

Эксперты советуют не допускать больных коронавирусом животных не только к людям, но и к другим домашним питомцам.

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