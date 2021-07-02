В День Независимости минчан накормят улитками и каштанами

В Минске в День Независимости будут готовить еду прямо на улице и предлагать экзотику - улитки и каштаны. Фото: Минск-Новости.

Во всех районах Минска, там, где будут массовые гуляния в День Независимости, будет работать выездная торговля. О том, в чем особенности и чем накормят минчан, рассказывает Минск-Новости со ссылкой на директора КУП «Минсквнешторгинвест» Марину Саевич.

Площадок выездной торговли будет более десятка, рассказала Марина Саевич. Самая крупная – у Дворца Спорта. Она откроется уже в полдень 2 июля. Подкрепиться на празднике можно будет блюдами традиционной белорусской и кавказской кухни.

-В этом году организаторы делают акцент на еду, приготовленную на виду у покупателей, с использованием грилей, фритюрниц, барбекю, казанов, мангалов, - рассказала директор.

В детском ассортименте – домашний лимонад, сладкая вата, поп-корн, мороженое, вареная кукуруза. А любителям экзотических блюд предложат улиток, жареные каштаны и экочипсы. Чипсы традиционные, картофельные, но изготовленные по особой технологии.

Марина Саевич отметила, что точки общепита будут расставлены с учетом возможности социального дистанцирования и напомнила о необходимости соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиками.

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