Посольство США в Беларуси временно прекратило запись на получение виз. Фото: pixabay
Посольство США в Минске приостановило запись на подачу документов для получения неиммиграционных виз в случаях, не являющихся экстренными. Об этом сообщается на страницах дипмиссии в соцсетях.
Запись приостановлена до дальнейшего уведомления.
«Если у вас уже есть запись на прием для получения визы, вы можете по ней обратиться в ближайшее время», – говорится в сообщении.
Услуги гражданам США будут оказываться и далее.
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