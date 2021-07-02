Посольство США в Беларуси временно прекратило запись на получение виз. Фото: pixabay

Посольство США в Минске приостановило запись на подачу документов для получения неиммиграционных виз в случаях, не являющихся экстренными. Об этом сообщается на страницах дипмиссии в соцсетях.

Запись приостановлена до дальнейшего уведомления.

«Если у вас уже есть запись на прием для получения визы, вы можете по ней обратиться в ближайшее время», – говорится в сообщении.

Услуги гражданам США будут оказываться и далее.

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Она добавила, что уже в ближайшее время полетит в Вильнюс и Варшаву (подробности).

МИД заявил, что посол США Фишер не имеет никакого отношения к Беларуси

В ведомстве напомнили, что у представительницы американской дипломатии в Беларуси нет официального статуса (подробности).