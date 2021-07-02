В Солигорске взорвалась квартира, спасатели спасли хозяина

В Солигорске в квартире что-то взорвалось, хозяина спасли сотрудники МЧС. Фото: МЧС.

Взрыв в квартире в одном из домов по улице Октябрьской в Солигорске прозвучал в ночь на 2 июля. Сообщение спасателям поступило в 03.55.

Когда подразделения МЧС прибыли по вызову, оказалось, что в квартире на первом этаже пожар, она вся задымлена.

-Горение происходило внутри квартиры, дверь в общий тамбур в подъезде вылетела, а дверь в квартиру была открыта, - рассказал командир отделения пожарной аварийно-спасательной части №1 Солигорского горрайотдела по ЧС Владимир Петрушеня.

Спасатели в аппаратах на сжатом воздухе вошли в квартиру, в кухне нашли мужчину без сознания. Его вынесли на улицу и передали врачам. Мужчина госпитализирован.

Пожар спасатели потушили, эвакуировать жителей дома не понадобилось.

Мужчина бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.

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