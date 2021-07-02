В 2020 году 109 белорусов стали жертвами торговли людьми. Большинство из них оказались в сексуальном рабстве

Стало известно, сколько белорусов стали жертвами торговли людьми. Фото: Павел МАРТИНЧИК

109 граждан Беларуси в 2020 году стали жертвами торговли людьми. Данные приведены на сайте Государственного департамента США в ежегодном отчете о торговле людьми, пишет newsbel.by .

По данным, приведенным в отчете, 107 граждан Беларуси оказались в сексуальном рабстве, двое – в трудовом рабстве. В списке жертв торговли людьми 34 несовершеннолетних. В отчете Госдепа отмечается снижение количества жертв торговли людьми в Беларуси. Так, в 2018 году их было 142, в 2019 – 128. В связи с этим Беларусь исключили из списка стран, в которых «прослеживается политика и модель» торговли людьми. В этот список входят, в частности, Афганистан, Иран, Северная Корея, Сирия, Туркменистан.

«Правительство добилось ключевых достижений за отчетный период, учитывая влияние пандемии COVID-19 на его возможности по борьбе с торговлей людьми; поэтому Беларусь была переведена в список наблюдения уровня 2», — newsbel.by документ Госдепа.

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