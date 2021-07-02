«За клевету в отношении президента Беларуси»: вынесен приговор жителю Свислочского района

Житель Свислочского района приговорен к лишению свободы «за клевету в отношении президента Беларуси». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Житель Свислочского района приговорен к лишению свободы «за клевету в отношении президента Беларуси». Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Прокуратура Свислочского района поддержала в суде государственное обвинение в отношении 56-летнего местного жителя К., которому инкриминирована клевета в отношении Президента Республики Беларусь», – заявили в Генпрокуратуре.

Там добавили, что «согласно материалам дела К. в августе прошлого года на встрече руководства Свислочского райисполкома с местным населением в своем публичном выступлении высказывал бездоказательные, заведомо ложные, позорящие главу государства измышления, соединенные с обвинением в совершении особо тяжкого преступления».

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Свислочского района приговорил мужчину к 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Недавно публично оскорбившему президента Беларуси жителю Бреста вынесли приговор. Мужчина оскорбил главу государства во время звонка на линию 102.

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