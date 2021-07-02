Минчанам начали приходить SMS-сообщения о бесплатной прививке от коронавируса

Жители Минска начали получать сообщения с призывом сделать бесплатную прививку от коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Минска начали получать 2 июля сообщения с призывом сделать бесплатную прививку от коронавируса.

«Сохраните свое здоровье и здоровье свои близких! Сделайте прививку против COVID-19! Для прохождения вакцинации на бесплатной основе обратитесь в поликлинику по месту жительства», – говорится в сообщении. При этом отправители разные: кому-то SMS пришло от Zdorov.Minsk, другим – от Minskgov.by.

Всего 11% жителей Минска привились от COVID-19. Фото: читатель "КП"

SMS-рассылки с призывами сделать прививку белорусы начали получать впервые. Отметим, что накануне сообщалось о том, что всего 11% жителей Минска привились от COVID-19. Для создания коллективного иммунитета нужно, чтобы вакцинацию прошли 60% горожан.

Всего в Беларуси, по данным Минздрава на 2 июля, более 956,1 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 636,4 тыс. белорусов прошли полный курс вакцинации.

При этом медики и ученые уже неоднократно подчеркивали, что вакцинация не гарантирует 100% защиты от коронавируса, хотя может способствовать более легкому течению болезни в случае заражения.

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