Виновата зарядка от мобильного. Стало известно, из-за чего произошел пожар в общежитии в Бресте, где эвакуировали 53 человека

Из-за зарядки мобильного телефона выгорела комната в общежитии и пришлось эвакуировать жителей нескольких этажей. Фото: МЧС.

В МЧС рассказали, из-за чего произошел пожар в общежитии в Бресте, где пришлось эвакуировать 53 человека. Оказывается, во всем виновато зарядное устройство от мобильного телефона.

-Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание в зарядном устройстве телефона), - рассказали в МЧС.

Пожар случился вечером 1 июля. Горела комната на третьем этаже общежития. Задымлены были несколько этажей – третий, где возникло возгорание, дым поднялся на несколько этажей выше.

-Люди просили о помощи. Сотрудники МЧС при помощи высотной техники и ручных пожарных лестниц организовали работы по спасению людей, в зоне задымления звенья газодымозащитной службы проводили поисково-спасательные работы, - рассказали в МЧС.

Всего эвакуировали 53 человека, в том числе 11 детей. Никто не пострадал. Выгорела комната, где начался пожар – сгорела мебель, внутренняя отделка, закопчены стены и потолок.

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