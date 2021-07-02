Рекорд задержаний нелегалов на литовско-белорусской границе: 150 за сутки. Освобождают школу, чтобы их разместить

В Литве предлагают объявить экстремальную ситуацию из-за нелегальных мигрантов. Фото: Delfi.

В Литве из-за наплыва нелегальных мигрантов может быть объявлена экстремальная ситуация. Об этом пишет Delfi со ссылкой на заместителя командующего СОГГ Антанаса Монтвидаса.

-Наш Центр чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству внутренних дел объявить экстремальную ситуацию на государственном уровне, – такое заявление сделал Монтвидас в пятницу, 2 июля.

Заместитель главы СОГГ Видас Мачайтис рассказал изданию, что за последние сутки на границе задержали 150 нелегалов. Чтобы разместить этих людей, предполагается использовать помещение одной из школ, так как помещения на заставах в Варене и Вильнюсе заполнены. Сейчас в школе устанавливают кровати, везут постельное белье. Прорабатывается вопрос организации поставки питания для нелегалов. Охрану школы, где они разместятся, обеспечат пограничники.

- На данный момент эти люди просто сидят на полу, поскольку на наших заставах не предполагалось такое большое количество беженцев, - сказал Мачайтис.

-В школе пограничников на стадионе будет размещен еще один лагерь контейнерного типа, в нем будет больше 800 мест, - добавил он.

Большинство задержанных – граждане Ирака, Ирана, Сирии, есть и граждане Беларуси.

-Если в прошлом году у нас было около 70 нелегальных мигрантов, то на сегодняшний день их уже 800, в 11 раз больше, - сказал Видас Мачайтис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видеофакт. Посмотрите, как африканские нелегалы перепрыгивают через забор на границе Литвы и Беларуси

Мигранты попали в поле зрения видеокамеры, и на литовской стороне их уже ждали пограничники. ПОДРОБНОСТИ.

Госпогранкомитет ответил на заявления Литвы о нелегальных мигрантах: «Обвиняете – предоставьте реальные доказательства»

Литовская сторона считает, что белорусские пограничники намеренно пропускают нелегалов.