Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 июля 2021 года: число новых случаев COVID-19 за сутки снова увеличилось, вырос и показатель смертности

За сутки в республике выявили 1 тыс. 118 пациентов с COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Число новых случаев коронавируса, регистрируемых в Беларуси за сутки, продолжает расти. Так, согласно официальной статистике Минздрава, на 2 июля за сутки в республике выявили 1 тыс. 118 пациентов с COVID-19 (накануне этот показатель был 1 тыс. 023), выписаны из больниц 1 тыс. 144 пациента.

Тем временем увеличилось количество умерших пациентов. Так, за сутки скончались 11 человек с выявленным коронавирусом (накануне этот показатель был 10). За все время распространения COVID-19 в Беларуси умерли 3 тыс. 164 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 419 тыс. 330 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 412 тыс. 128 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – добавили в Минздраве.

Также в стране продолжают делать тесты. За минувшие сутки их выполнено 18 тыс. 007, а всего в – 6 млн. 831 тыс. 951 тест.

Кроме того, в Минздраве рассказали о ходе вакцинации. Так, уже более 956,1 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 636,4 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

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