Задержанная политолог Валерия Костюгова арестована

Задержанная 1 июля политолог Валерия Костюгова в настоящее время находится в СИЗО на ул. Володарского в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержанная 1 июля политолог Валерия Костюгова в настоящее время находится в СИЗО на ул. Володарского в Минске. Об этом в соцсетях сообщила ее дочь Анастасия.

Напомним, что Костюгову задержали в четверг, тогда она нашлась на Окрестина, ее супруга отпустили. Тогда не были известны ни ее статус, ни обвинение.

Теперь, по словам дочери Костюговой, известно, что ее матери избрали меру пресечения арест. Также взята подписка о неразглашении, поэтому о деле и обвинении до сих пор ничего неизвестно, информацией владеет только адвокат. Также она сообщила, что ее матери передали передачу.

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Статья – «Измена государству» (подробности).