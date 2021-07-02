Центр Минска закроют для движения транспорта в День Независимости 3 июля. Фото: pixabay

Движение в центре Минска 3 июля будет временно закрыто в связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню Независимости Беларуси. Об этом предупредили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«3 июля с 09:00 до окончания праздничных мероприятий, проводимых в первой половине дня на площади Победы, вводится временное ограничение движения транспорта по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до улица Козлова, на улице Захарова от проспекта Независимости до улицы Первомайской, на улицах Киселёва и Коммунистической от проспекта Независимости до улицы Красной», – уточнили в ГАИ.

Также закрыто движение будет и вечером.

«При проведении вечерних мероприятий с 14:00 снова закроют движение транспорта на участке улицы Ленина от проспекта Независимости, далее по проспекту Победителей до улицы Орловской», – добавили в ГАИ.

Госавтоинспекция настоятельно призывает всех участников дорожного движения воздержаться от поездок на личных автомобилях в указанное время, а на праздничные мероприятия приезжать на общественном транспорте.

Кроме того, в ГАИ отметили, что на ряде улиц с восьми часов утра будет запрещена парковка в этот день.

«3 июля запретят парковку транспортных средств. Так, нельзя будет оставлять автомобили на участке улицы Коммунистической от улицы Красной до дома РСДРП, на местном проезде от улицы Коммунистической (дом РСДРП) до улицы Киселева, на участке улицы Киселева от площади Победы до улицы Красной, а также на местном проезде от улицы Захарова до ул. Фрунзе и по улице Фрунзе - от местного проезда до переулка Войскового», – уточнили в ГАИ.

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