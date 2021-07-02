Стало известно, из-за чего белорус может уволиться с работы

Белорусов не пугает большой объем работы, а вот из-за маленькой зарплаты они готовы уволиться. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Белорусов спросили, из-за чего они могут уволиться с работы. Спрашивали эксперты поисковой системы вакансий GorodRabot.by. Данные обнародовал портал blizko.by.

Подавляющее большинство белорусов назвали две причины, по которым они могли бы написать заявление на увольнение по собственному желанию. В 53 процентах ответов фигурирует низкая зарплата, а в 26 процентах – неуважительное отношение со стороны руководящих работников.

11 процентов опрошенных не согласны тратить много времени на дорогу от дома до работы. Шесть процентов участников опроса не согласны работать в коллективе, где любят плести интриги, а четыре процента уйдут, если их начнут нагружать слишком большим объемом работы.

В опросе приняли участие 1300 человек, все они экономически активны.

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