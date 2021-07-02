Как защититься от заразного индийского штамма корнавируса «Дельта», рассказал доктор Комаровский

В случае с очень заразным индийским штаммом коронавируса, следует обязательно защищаться медицинскими масками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уберечься от заражения мутацией коронавируса «Дельта» можно, соблюдая несколько условий. Об этом рассказал доктор Комаровский в новом видео на своем YouTube-канале.

Так, по словам медика, в случае с очень заразным индийским штаммом коронавируса, следует обязательно защищаться медицинскими масками, а также как можно чаще проветривать помещение и проводить время на свежем воздухе.

– Хотите уберечься, не надо путешествовать туда, где есть много случаев «Дельты». Обязательно вакцинируйтесь и общайтесь максимально на свежем воздухе. Ограничьте свое пребывание в замкнутых пространствах, в которых нет вентиляционной системы, – рассказал доктор.

Вариант «Дельта» более заразен, чем уханьский вирус Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Он добавил, что не стоит терять бдительность даже жителям тех стран, где мало случаев заражения штаммом «Дельта».

– В условиях современного мира, путешествий и открытых границ, это временное явление. Скоро будет, – сказал медик, имея ввиду, что индийский штамм неизбежно придет во многие страны.

Также он сообщил, что вариант «Дельта» действительно более заразен, чем уханьский вирус.

– По данным разных источников, новый вариант отличается от первородного уханьского тем, что он в 5, а то и в 20 раз более заразный. Поэтому для возникновения болезни нужна меньшая инфицирующая доза. Условно говоря, если при исходном COVID-19 нужно вдохнуть, например, тысячу вирусов, чтобы заразиться, то для «Дельта» и ста будет достаточно, – пояснил Комаровский.

Медик перечислил и характерные для штамма «Дельта» симптомы. По словам Комаровского, при таком варианте коронавируса чаще возникают головная боль, выраженная боль в горле, насморк и проблемы с желудочно-кишечным трактом (дискомфорт в животе и диарея).

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