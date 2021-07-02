Публично оскорбившему президента Беларуси жителю Гродно вынесли приговор. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Прокуратура Гродно поддержала в суде государственное обвинение в отношении 33-летнего местного жителя, которому инкриминировано публичное оскорбление президента Беларуси. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

«Согласно материалам дела Б, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в вечернее время 25 апреля этого года звонил на телефонную линию службы милиции «102» УВД Гродненского облисполкома и в разговоре с оператором оскорбил главу государства», – рассказали в Генпрокуратуре.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Октябрьского района Гродно вынес в отношении мужчины обвинительный приговор.

«На основании ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима», – добавили в Генпрокуратуре, заявив, что мужчина страдает от хронического алкоголизма, поэтому, согласно ст.107 Уголовного кодекса Республики Беларусь, суд одновременно применил к обвиняемому принудительные меры безопасности и лечения.

Читайте также:

«За клевету в отношении президента Беларуси»: вынесен приговор жителю Свислочского района

Он высказался о главе государства в августе прошлого года на встрече руководства местного исполкома с жителями (подробности)

Публично оскорбившему президента Беларуси жителю Бреста вынесли приговор

Мужчина оскорбил главу государства во время звонка на линию 102 (подробности).

Брестчанин обвинил президента Беларуси в особо тяжком преступлении

Он дал интервью, в котором Генпрокуратура нашла также клеветнические сведения (подробности).