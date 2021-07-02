Колпачки с ниппелей за 200 рублей. Вместо хайпа подростки могут получить уголовное дело

За колпачки с ниппелей подросткам может грозить не только административная, но и уголовная ответственность - они бывают очень дорогие. Фото: lidanews.by.

В Беларуси продолжают ловить подростков, которые снимают колпачки с ниппелей авто, чтобы похвастаться этим в социальных сетях

В Пинске милиция установила шестерых школьников, которые снимали колпачки с ниппелей припаркованных автомобилей. Всего же в городе зафиксировано шесть фактов похищения колпачков. Причем один из них тянет уже не на «административку», а на уголовное дело - колпачки сняли с очень дорогого автомобиля, и ущерб составил около 200 рублей.

Все юные похитители колпачков, которых нашла милиция, еще не достигли возраста, с которого наступает ответственность. Оштрафовать могут их родителей – за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, сообщает ГИОС Пинского РОВД.

Установили двоих подростков, которые охотились на колпачки, и в Могилеве. Женщина заметила, что дети что-то откручивают от колес ее машины, сделала им замечание. Мальчики убежали. Оказалось, что это были школьники 12 и 13 лет, которые хотели «хайпануть», собирая колпачки, рассказали в ГИОС УВД Могилевского облисполкома.

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