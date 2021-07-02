Агурбаш рассказала, что в отношении нее в Беларуси возбудили два уголовных дела и объявили в розыск

Агурбаш рассказала, что в отношении нее в Беларуси возбудили два уголовных дела. Фото: скриншот видео instagram.com/angelicaagurbash

Белорусская певица Анжелика Агурбаш, которая живет в России, 2 июля на своей странице в Instagram опубликовала обращение ко всем, «кому небезразлична судьба Беларуси и судьба белорусского народа, который вот уже почти год борется и отстаивает свои права и свободы».

Как заявила Агурбаш, в отношении нее Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовные дела по двум статьям: за «разжигание вражды или розни», которая предусматривает до 12 лет колонии, а также по статье «оскорбление президента» - до трех лет лишения свободы. Певица добавила, что ее объявили в розыск, «потребовав ареста и экстрадиции, передачи в СИЗО №1».

Заслуженная артистка Беларуси также заявила, что формируется оргкомитет по созданию инициативной группы по проведению Конституционного референдума. Примерно за час видеообращение Агурбаш посмотрели почти 10 тыс. пользователей, пост собрал около 200 комментариев.

Напомним, недавно «Белкоопсоюз» выиграл суд у Агурбаш: утверждают, что певица взяла 40 шуб на реализацию, а деньги не отдала.

Ранее певица рассуждала о ситуации со «Славянским базаром»: «Артисты, которые не поедут, переходят на сторону света».