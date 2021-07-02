Выпускницу юрфака БГУ осудили на 15 суток - на вручении дипломов она поблагодарила Максима Знака и уволенных преподавателей

Выпускницу юрфака БГУ осудили на 15 суток. Фото: скриншот видео

В Минске 2 июля прошел суд над выпускницей юридического факультета БГУ Екатериной Винниковой - она стала известна благодаря тому, что в сети появилось видео с ее выступлением во время торжественного вручения дипломов. Девушка поблагодарила со сцены бывшего преподавателя, адвоката Максима Знака, который в СИЗО ждет суда по трем статьям: заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и призывы к действиями, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

Также девушка благодарила со сцены нескольких уволенных преподавателей и призывала к уважению права, чем вызвала бурные овации в зале. Затем неофициально сообщалось, что у выпускницы юрфака провели осмотр в общежитии, изъяли ноутбук, а саму девушку задержали. В столичной милиции прокомментировали эту информацию и заявили, что девушка «явилась в территориальное управление внутренних дел Минска для разбирательства», проводится проверка.

И вот на суде выяснилось, что Екатерину обвинили по административной статье за нарушение порядка проведения массовых мероприятий и осудили на 15 суток ареста, сообщает БелаПАН. По протоколу, девушка "провела пикетирование путем выражения общественно-политических взглядов, выступала на сцене против преследования юристов". Выпускница свою вину не признала.

В рапорте сотрудника милиции сказано, что "во время мониторинга интернета нашел запись, на которой видно, что Винникова, выступая со сцены, выразила благодарность Максиму Знаку, чем нарушила правила проведения массовых мероприятий, а также была в белом платье с красным поясом".