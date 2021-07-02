Лукашенко: Попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой

Лукашенко заявил о попытках оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны. Фото: пресс-служба президента

На торжественном собрании по поводу государственного праздника Дня независимости вечером 2 июля во Дворце республики Александр Лукашенко заявил, что «попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой». Этим руководят «те же западные элиты», цитирует пресс-служба президента:

- Посмотрите, как и 80 лет назад, мы слышим о «новом порядке» от таких же носителей «европейских ценностей».

Лукашенко рассказал, что власти Беларуси «вынуждены озвучить неприятные эпизоды» для памяти соседних стран:

- Мы долго молчали. Стыдились. Мы не хотели задеть чувства дружественных нам народов, которые не должны отвечать за грехи военных преступников: таких как литовские «лесные братья», бандеровцы, бандиты Армии Крайовой, прочие убийцы мирного населения Беларуси.

В то же время «мы помним, что в этом ряду предателей были и белорусы, беглые, не сумевшие реализовать свои политические амбиции на Родине», продолжил президент. По его словам, «из-за Буга тогда они вернулись на нашу землю с карательными отрядами СС, чтобы убивать».

Лукашенко подытожил: «уголовное дело о геноциде белорусского народа снимет все маски и предъявит миру новые факты с именами, архивными фото- и видеодокументами». Кроме того, президент добавил, что «мы столкнулись с феноменом отложенного действия коллаборационизма в реалиях нашего времени».

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