"Всех остальных в плен брать не будем". Лукашенко поручил погранвойскам "полностью перекрыть границу с Украиной"

Лукашенко поручил погранвойскам «полностью перекрыть границу с Украиной» Фото: Оксана БРОВАЧ

Выступая на торжественном собрании в преддверии Дня независимости вечером 2 июля Александр Лукашенко заявил о том, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть кордон с Украиной. ‎По его словам, огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь».

- Сегодня вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ, - цитирует пресс-служба президента.

По словам Лукашенко, в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Что означает полное перекрытие границы с Украиной, пока не уточняется. В своей речи президент отметил, что "в Беларусь смогут въехать только мирные граждане":

- Всех остальных в плен брать не будем.

Напомним, ранее сообщалось, что президент решил расширить массовую кампанию по вакцинации на жителей соседней Украины, а также на многих иностранцев.

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