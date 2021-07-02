«Вывезти в лес, отрезать язык». Лукашенко заявил о попытке убийства Азаренка

Лукашенко заявил о попытке убийства Азаренка. Фото: СТВ

Выступая на торжественном собрании в преддверии Дня независимости вечером 2 июля Александр Лукашенко заявил о том, что накануне ночью была попытка убийства работника государственного телеканала СТВ Григория Азаренка. Он известен своими выступлениями в поддержку власти в телеэфире и своем канале в Telegram.

Азаренка хотели «обездвижить, захватить, бросить в багажник, вывезти в лес, отрезать язык», цитирует пресс-служба президента.

- Взять ножницы, чтобы сам это сделал, - продолжил рассказ Лукашенко. - Если не сделает сам - тот, кто был нанят за 10 тыс. долларов должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет.

Президент полагает, что это преступление задумывалось как предупреждение: смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали. Что касается, других подробностей, то «пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области».

Кроме того, Лукашенко сообщил фамилию задержанного: Сосновский, который «арестован и дает показания». По словам президента, кроме пистолета найдены и другие приборы, в частности, тепловизоры, «которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике».

Операция продолжалась долго, добавил Лукашенко и отметил, что «все были изобличены, найдены тайники». Кроме того, по его словам, Азаренка уже три раза «пытались захватить или убить»:

- Я хочу поблагодарить родителей за этого парня, - едва сдержав эмоции, сказал президент, пишет его пресс-служба.

А вот как задержали нападавших, говорится в публикации, - спецслужбы решили привлечь к операции самого Азаренка:

- Это было опасно. Но он, как настоящий мужик, пошел. И что удивительно: он первым с бандюгой, который шел на него (и он знал, что он вооружен), начал драку. Он повалил его и начал с ним бороться. Буквально секунды - и были захвачены эти мерзавцы.

Читайте также:

Лукашенко: Попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой

Лукашенко поручил погранвойскам «полностью перекрыть границу с Украиной»