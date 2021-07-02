Лукашенко: «Отряды самообороны» пытались подорвать узел связи РФ в Вилейке и поджечь колонну лесозаготовительной техники

Лукашенко рассказал об "отрядах самообороны". Фото: пресс-служба президента

Выступая на торжественном собрании в преддверии Дня независимости вечером 2 июля Александр Лукашенко заявил о том, что создан телеграм-ресурс, который называется «Отряды самообороны Беларуси».

- В нем - 2,5 тыс. подписчиков. Не скажу, что все готовы взяться за оружие, но это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И - внимание. Владелец чата - гражданин Германии господин Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа - гражданка РФ Трубникова, - фрагмент видео с такими словами президента опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко рассказал о том, что попытались сделать «буквально в последние дни», и что 8 июня задержали женщину по фамилии Матвеева. Это «исполнительница, которая сама вызвалась, перехвачена группой «Альфа», арестована, дает показания»:

- Начали с того, что попытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. Поджечь колонну автомобилей ночью и выложить это в интернете, и показать: смотрите, мы живы, мы боремся, и мы этот режим свергнем.

Кроме того, «отряды самообороны» пытались подорвать узел связи Военно-морского флота РФ в Вилейке. Как пишет пресс-служба президента, он обсуждал произошедшее по телефону с Владимиром Путиным.

- Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы.

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