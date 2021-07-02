Депутат Савиных собирался с докладом в ПА ОБСЕ, но ему не дали шенгенскую визу

Депутату Андрею Савиных, который в прошлом был дипломатом, было отказано в шенгенской визе. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Депутат Андрей Савиных рассказал, что он в собирался ехать на Парламентскую Ассамблею ОБСЕ в Вену, но ему отказали в визе.

Так как посольство Австрии в Беларуси не выдает визы, он с коллегами обратился в консульство Латвии в Витебске.

- Пришел отказ в получении визы. Причем в самом документе было сообщено, что в Шенгенскую информационную систему внесена запись Республики Польша с целью отказа на въезд. Далее в этом же документе приводятся данные о причинах такого отказа, - цитирует БелТА белорусского парламентария.

По словам Савиных, "наиболее актуальными темами в отказе от визы могут быть: вы представляете угрозу общественному порядку или внутренней безопасности, вы представляете угрозу международным отношениям государств - участников Шенгенского соглашения".

Парламентарий предположил, почему так произошло. Он рассказал, что депутаты планировали поднимать вопросы о вовлеченности спецслужб других стран, в том числе Польши, в операцию по захвату власти в Беларуси через сценарий цветной революции. И считает, что обсуждение этих вопросов на уровне межпарламентарских структур ставит Польшу в неприятное положение.

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