Лукашенко назвал фамилии задержанных по делу об «отрядах самообороны». Фото: пресс-службы президента

Продолжая тему «отрядов самообороны», в своем выступлении вечером 2 июля во Дворце республики накануне Дня независимости, Александр Лукашенко назвал фамилии задержанных: Гулевич, Ашурак, Глотов, Господарев. По его словам, «они хотели сбежать в Украину и Литву, но попытки не удались», цитирует пресс-служба президента.

Напомним, Лукашенко рассказал, что «отряды самообороны» пытались подорвать узел связи РФ в Вилейке и поджечь колонну лесозаготовительной техники:

- Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы.

Сообщалось также, что владелец телеграм-чата «Отряды самообороны Беларуси» - гражданин Германии господин Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа - гражданка РФ Трубникова.

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