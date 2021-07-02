Лукашенко о гибридной и горячей войне: «У меня нет другого выхода, как стоять с этими ребятами насмерть»

Лукашенко рассказал о гибридной и горячей войне. Фото: пресс-служба президента

В своем выступлении на торжественном собрании 2 июля во Дворце республики в преддверии Дня независимости Александр Лукашенко заявил, что суверенитет не достается просто так. Как он признался, «верил, что Господь миловал нас и мы не пройдем ни через войны, ни через испытания», цитирует пресс-служба президента:

- Оказывается, нет. Наверное, он нам подсунул это испытание. Может быть, даже хорошо. Дай Бог нам пройти эти испытания без горячей войны. И мы, люди в погонах, обязаны сделать все, чтобы наш народ, наши соседи и гости даже не заметили, что мы ведем сегодня гибридную войну. Пока нам это удается.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что хоть он и «абсолютно мирный человек», однако если «отступит и дрогнет», а тем более «заиграется в политику и страна рухнет», если не простят:

- Поэтому у меня нет другого выхода, как стоять с этими ребятами насмерть. Это наша работа.

Напомним, Лукашенко также заявил, что попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой.