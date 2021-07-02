Журналист Tribuna.com Ивулин подозреваемый по уголовной статье: его переведут в СИЗО

Журналист Александр Ивулин должен был выйти на свободу 3 июля, но будет переведен в СИЗО. Фото: mogilev.online

Журналист Александр Ивулин был задержан силовиками месяц назад, 3 июня, в съемной квартире. Александр - журналист спортивного портала «Трибуна», а с недавних пор футболист минского ФК «Крумкачы». Ивулина осудили на 30 суток по административной статье за бело-красно-белый флаг на окне. Вместе с Ивулиным задержали и монтажера спортивного YouTube-проекта «ЧестнОК» Ярослава Писаренко. Ему дали 15 суток ареста.

А в эту пятницу, 2 июля, стало известно, что Александр Ивулин подозреваемый по уголовной статье. Его переведут в СИЗО, сообщает портал Tribuna.com. В каком преступлении подозревают журналиста, пока неизвестно.

Еще один журналист Tribuna.com Дмитрий Руто получил 15 суток административного ареста - бело-красно-белый шарф в его авто посчитали пикетированием. Дмитрий уже на свободе.