Лукашенко: Мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке

Лукашенко рассказал присутствующим о выявленных "отрядах самообороны". Фото: пресс-служба президента

Выступая 2 июля во Дворце республики в Минске в преддверии Дня независимости, Александр Лукашенко заявил об инциденте, когда на минувшей неделе на границе с Литвой белорусские военные перехватили беспилотник. По информации Лукашенко, к дрону была прицеплена канистра со взрывчаткой, однако ее удалось обезвредить. Об этом он говорил в контексте информации о выявленных «отрядах самообороны».

- Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт, - цитирует БелТА.

По словам президента, он поручил силовикам «произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране»:

- Они перешли черты. Мы им простить не можем.

Кроме того, Лукашенко поручил Министерству иностранных дел пригласить глав дипмиссий некоторых иностранных государств. Судя по всему, речь идет о Литве, Польше, США, Украине и Германии. Об этих странах Лукашенко говорил, что они выступили координаторами «спящих террористических ячеек». От этих государств необходимо «категорически потребовать выдачи преступников», считает президент:

- Все факты задокументированы, и мы докажем их вину. Там и доказывать не надо: они сами им об этом расскажут. И вы увидите их истинное лицо: и немцев, и американцев, и поляков, и литовцев.

Напомним, также Лукашенко рассказал о гибридной и горячей войне: «У меня нет другого выхода, как стоять с этими ребятами насмерть»