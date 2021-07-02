Литва объявила режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов из Беларуси

Литва объявила режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов. Фото: delfi.lt

Из-за резко возросших потоков нелегальных мигрантов на границе с Беларусью правительство Литвы 2 июля решило объявить режим экстремальной ситуации в стране. Напомним, лишь за одни прошедшие сутки пограничники Литвы задержали 150 нелегальных мигрантов, что почти втрое больше, чем прежние суточные рекорды. Сейчас в республике для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест, и уже примерно полтысячи из них занято. А всего с начала года из Беларуси в Литву пытались проникнуть 822 нелегала - это в десять раз больше, чем за весь 2020 год.

Главой по экстремальной операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте, сообщает delfi.lt.

Напомним, также 2 июля Александр Лукашенко сделал заявление во время своего выступления в преддверии Дня независимости:

- Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт.