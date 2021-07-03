В Минске 3 июля закрыли одну из станций метро: в чем причина

В День Независимости в Минске будут изменения в работе общественного транспорта, в том числе метро. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В субботу, 3 июля, в Минске с 08.00 утра перекроют одну из станций метро. Подробности сообщила пресс-служба столичной подземки в официальном телеграм-канале «Минский метрополитен».

- С 08.12 часов станция Площадь Победы ВБ-1 закрыт на вход и выход по указанию дежурного ГУВД Мингорисполкома, возложение венков, - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее столичные власти сообщали о том, что в День Независимости центр Минска закроют для движения транспорта, а также запретят парковку на ряде улиц.

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