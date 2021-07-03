ВОЗ сообщила, сколько стран уже поразил штамм COVID-19 «Дельта»

Глава ВОЗ призвал продолжать мониторить ситуацию с пандемией, а страны - делиться вакцинами, ИВЛ и лекарствами. Фото: AFP/Archivos

Глава ВОЗ сообщил, сколько в скольких странах уже обнаружен быстро распространяющийся штамм коронавируса - «Дельта», пишет ТАСС.

Так новый штамм ученые выявили уже в 98 государствах. По словам Тедроса Гебрейесуса вирус «приходит» и быстро распространяется в государствах с низким и высоким охватом вакцинацией

- Вариант «Дельта» - опасен, он продолжит эволюционировать и мутировать, - подчеркнул гендиректор ВОЗ.

Также в своем докладе Гебрейесус вновь заявил, что необходим постоянный мониторинг и оценка ситуации с пандемией, а также тщательная адаптация мер, принимаемых со стороны здравоохранения.

Одновременно глава ВОЗ призвал мировое сообщество продолжать равноправно «делиться» вакцинами, лекарствами, аппаратами ИВЛ и средствами тестирования.

- Я призвал мировых лидеров к тому, чтобы к этому же времени будущего года (июль 2022-го - Прим.) каждая страна вакцинировала 70 процентов населений, - констатировал Гебрейесус.

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