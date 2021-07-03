Лукашенко в День Независимости возложил цветы у «Кургана Славы»

Лукашенко принял участие в церемонии возложения цветов у "Кургана Славы". Фото: стоп-кадр | видео YouTube БелТА

Беларусь в субботу, 3 июля, празднует День Независимости. Официальные праздничные мероприятия проходят по всей стране.

В торжественных мероприятиях у «Кургана Славы» участвует президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщило информагентство БелТА. У «Кургана Славы» Лукашенко возложил цветы. Гостелеканал «Беларусь 1» и онлайн-аккаунты госмедиа показали церемонию в прямых трансляциях.

Участники торжественных мероприятий были с госфлагами Беларуси, флагами БРСМ и Федерации профсоюзов Беларуси. На мероприятиях были ветераны ВОВ.

Участники торжественного мероприятия у "Кургана Славы". Фото: стоп-кадр | видео YouTube БелТА

- День освобождения Минска стал предвестником нашей Победы. «Курган Славы» - это священное место для всего белорусского народа, - сказал Лукашенко во время церемонии возложения цветов.

Торжественные мероприятия на День Независимости прошли у "Кургана Славы". Фото: БелТА

На «Курган Славы» прошла минута молчания. Александр Лукашенко выступил с речью, напомнил историю создания мемориала, о том, что «курган насыпали в буквальном смысле своими руками тысячи людей, которые знали войну в лицо».

- В Беларуси нет даже маленького памятника неухоженного заброшенного. А их на нашей земле - тысячи, - заметил он.

Накануне Александр Лукашенко официально поздравил всех белорусов с Днем Независимости, он подчеркнул, что это: «Главный праздник страны».

Он напомнил, что дата празднования Дня Независимости исторически связана с днем освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. И подчеркнул:

- За нами стоят многие поколения патриотов, победителей и созидателей. У нас нет права подвести их. Точно так же, как мы в ответе и перед нашими потомками, - сказал Лукашенко в поздравлении.

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