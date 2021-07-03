Лукашенко 3 июля назвал, кого хотел бы видеть в руководстве Беларуси

В День Независимости Александр Лукашенко выступил перед собравшимися у "Кургана Славы". Фото: БелТА

В субботу, 3 июля, в День Независимости президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественных мероприятиях у «Кургана Славы». Прямые трансляции с мероприятий вел гостелеканал "Беларусь 1" и YouTube БелТА.

После возложения цветов Лукашенко выступил перед собравшимися, отдельно подчеркнул, что обращается к студентам - «прежде всего, исторических факультетов, курсантам Академии МВД, молодым управленцам и представителям общественных организаций (…) ко всем вашим сверстникам».

- Вы будущее нашей страны - это не банальщина! Вот здесь почти сто процентов - убежденных патриотов нашей родины, - заметил он, говоря о собравшихся на церемонии. - Очень хотелось бы, чтобы вы не потеряли нашу страну, чтобы пришли к руководству нашей страной и сохранили все то, что мы создали за четверть века.

Далее Лукашенко напомнил, как было создано первое независимое государство Беларуси. Пояснил, что этим «отметилось» его поколение, отстояв таким образом победу в ВОВ, которое подарило предыдущее поколение.

- Теперь дело за вами, кто здесь стоит. Потому что вы убежденные (патриоты - Прим.) вы никому не должны отдать нашу страну и нашу землю. Вы должны убедить своих детей, что другой земли у них не будет, что это их земля, ваша земля. И вы подумайте, чем вы отметитесь в этой жизни, - сказал Лукашенко.

Далее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «главную проблема современной истории» - переход к новому поколению.

- Хотелось бы, чтобы он не был болезненным, - уточнил он.

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