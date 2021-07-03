Лукашенко заявил о холокосте белорусского народа: «Допрыгались, что нас обидели!»

Лукашенко заявил о расследовании нацистских преступлений на территории Беларуси в годы ВОВ. Фото: стоп-кадр | видео YouTube БелТА

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в субботу, 3 июля, в День Независимости президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественных мероприятиях у «Кургана Славы». Прямые трансляции с мероприятия вел гостелеканал «Беларусь 1» и YouTube БелТА.

Выступая перед собравшимися Лукашенко высказал мнение о том, что случится, если история будет переписана: «Завтра этот «Курган» сравняют с землей», - предупредил он.

- Нашу историю хотят переписать, нашу великую Победу хотят у нас отнять! А белорусы заплатили за нее каждым третьим! - напомнил Лукашенко.

Он заявил, что «тот, кто хочет забыть эту проблему - они просто безумцы», не думающие о том, что могут потерять. Далее Лукашенко сказал, что есть претензия и к его поколению, мол, правда, по его мнению, состоит в том, что «мы не умели преподнести заблудшим и прочим за границей нашего государства сущность нашей победы».

- Мы не добились того, чтобы они ценили нашу победу, а через это - ценили нас. Что мы их спасли, мы им подарили жизнь! Надо признать, наше поколение здесь уступило. И вам, молодому поколению надо иметь это ввиду и исправить ту ошибку, которую мы допустили, - прокомментировал он.

Далее Лукашенко напомнил, что белорусские правоохранительные органы уже начали «расследовать преступления нацизма на белорусской земле».

- Это сродни холокосту белорусского народа. Евреи ведь смогли это доказать и весь мир теперь преклоняется перед ними, - заметил он. – А мы такие толерантные, такие добрые - мы никого не хотели обидеть… Допрыгались до того, что нас обидели! - заключил Александр Лукашенко.

И резюмируя, сказал, что процесс расследования нацистских преступлений начат и его следует продолжить.

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