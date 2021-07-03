Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости: вот в чем он выразил уверенность

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости Беларуси. Фото: пресс-служба Кремля.

В пресс-службе Кремля сообщили о том, что в субботу, 3 июля, Владимир Путин направил президенту Беларуси Александру Лукашенко поздравительную телеграмму с Днем Независимости.

Поздравляя Лукашенко с государственным праздником, Путин отметил, что 3 июля - знаменательная дата в истории Беларуси.

- Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны, - напомнил Путин.

Далее поздравляя белорусского коллегу, российский президент выразил уверенность в том, что Россия и Беларусь и в дальнейшем будут укреплять союзнические связи. Также совместными усилиями стремиться к конструктивному двустороннему сотрудничеству во всех сферах. И направлять устремления на продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве,

- Что в полной мере отвечает интересам обеих стран, - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко и Путин снова запланировали личные контакты: стали известны подробности разговора 1 июля.

Телефонные переговоры лидеры Беларуси и России провели накануне общения в рамках Форума регионов двух стран (подробности).

Лукашенко 3 июля назвал, кого хотел бы видеть в руководстве Беларуси.

Он обратился к студентам исторических факультетов, курсантам Академии МВД, молодым управленцам и представителям общественных организаций: «убежденным патриотам» (подробности).

Лукашенко заявил о холокосте белорусского народа: «Допрыгались, что нас обидели!».

Александр Лукашенко назвал главную ошибку своего поколения (подробности).