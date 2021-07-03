МИД Украины отреагировал на информацию о закрытии границы с белорусской стороны

МИД Украины заявил, что официального сообщения о закрытии границы со стороны Беларуси не было. Фото: aa.com.tr

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что Лукашенко поручил погранвойскам «полностью перекрыть границу с Украиной».

Вот, что на эту информацию, сказали в пресс-службе дипломатического ведомства страны-соседки, сообщает «Украинская правда». Так, по словам пресс-секретаря МИДа Украины Олега Николаенко, официальное уведомление о закрытии госграницы со стороны Беларуси еще не поступало. При этом в украинском дипведомстве считают, что при закрытии границы белорусской стороной - «пострадал бы, прежде всего, белорусский народ».

Также в МИДе отвергли обвинения в поставках оружия на территорию Беларуси из Украины.

- В Украине никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси и не собираются этого делать в будущем, - добавил Николаенко.

В погранслужбе Украины также заявили, что официальной информации от белорусских органов о «перекрытии границы с Украиной» не поступало.

- Существенных изменений в организации белорусской стороной охраны границы и пропуска через нее не наблюдалось в последнее время, - уточнили в погранслужбе.

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