Облака рассеются, потеплеет: погода в Беларуси на 5 июля

В начале новой недели в Беларуси все еще возможны кратковременные дожди и грозы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, какая погода ожидает белорусов в субботу и воскресенье, 3 - 4 июля. Из-за фронтального раздела выходные будут мокрыми - сильные дожди с грозами ожидаются в Беларуси 4 июля. А какой будет погода в начале следующей недели?

В понедельник, 5 июля, начнет возрастать атмосферное давление, что поспособствует уменьшению облачности и снижению количества осадков, проинформировал ресурс meteoinfo.by.

В течение суток облачность будет переменной, а в некоторых регионах все еще возможны непродолжительные дожди или грозы. Ночью похолодает до +13…+19 градусов, а днем воздух прогреется максимум до +24…+29 тепла. Воздух на протяжении дня умеренный, но при грозах порывистый.

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