Еще одна страна усилила охрану на границе с Беларусью

Латвия усилила охрану на границе с Беларусью из-за нелегальной миграции. Фото: LETA, Ivars Soikāns

Власти Латвии заявили об усилении охраны на границе с Беларусью, информирует ТАСС со ссылкой на Латвийское радио и телевидение.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Литве объявили режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов из Беларуси.

Теперь и Латвия проинформировала об усилении охраны на госгранице с Беларусью, в том числе с помощью сил агентства Евросоюза по контролю границ Frontex.

По словам и.о. замначальника Государственной службы погранохраны Латвии Андрея Рогозина меры эти предупредительные и на данный момент такого наплывала мигрантов-нелегалов, как в Литве, в республике еще нет.

- На границе Латвии с Беларусью пока спокойно. Но меры, чтобы выявить возможных нарушителей, уже приняты. Тем более, что всех нарушителей границы приходится впускать в страну и проверять. Часть из них действительно соискатели убежища, но бывают и боевики, воевавшие в неспокойных регионах, - прокомментировал Рогозин.

Также сообщается, что Латвией и Литвой в сотрудничестве с европейским агентством Frontex задействованы дополнительные ресурсы для поддержания контроля и на границах с Беларусью и на общих границах.

- С 1 июля мы приняли нескольких офицеров с техническими средствами и патрульной машиной для патрулирования внешней границы с Беларусью, - уточнил представитель Государственной службы пограничной охраны Латвии.

Ранее о такой же поддержке Frontex сообщала и литовская погранслужба.

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