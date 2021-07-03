Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 июля 2021 года: более 420 тысяч заболевших коронавирусом и 3175 умерших

В Беларуси за сутки на 3 июля коронавирус подтвердился еще у +1000 человек, умерли 11 пациентов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минздраве Беларуси сообщили о количестве новых выявленных случаев коронавируса на субботу, 3 июля. Данные официальной статистики опубликовала пресс-служба ведомства в официальном телеграм-канале.

Так сообщается о том, что за сутки коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 76 человек. Всего же с начала пандемии COVID-19 в Беларуси диагностировали у 420 тысяч 406 человек.

За этот же период выздоровели и были выписаны 1 тысяча 164 человека, с ранее диагностированным «ковидом».

- Всего, с начала пандемии, в Беларуси выздоровели 413 тысяч 292 пациента, - подытожили в Минздраве.

На прежнем уровне остается статистика смертности от COVID-19 в Беларуси. За сутки скончались еще 11 человек. За весь период пандемии в Беларуси умерли 3 тысячи 175 пациентов с выявленным коронавирусом.

Также в Минздраве обновили данные по тестированию: за сутки было сделано более 16,3 тысячи тестов, а за весь период - свыше 6,848 миллиона исследований.

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