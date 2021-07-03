Минобороны показало свою изюминку праздника у «Курганы Славы»: ни за что не догадаетесь!

Попробовать свежеиспеченный армейский хлеб захотели и белорусские чиновники. Фото: Андрей Бокза, "Ваяр"

«Комсомолка» рассказывала о том, как в Беларуси в субботу, 3 июля, празднуют День Независимости. Главные торжества проходят у «Кургана Славы», в возложении цветов участвовал Александр Лукашенко.

Празднования у мемориального комплекса продолжаются. И в пресс-службе Минобороны рассказали о своей тематической площадке и «неожиданной изюминке».

Традиционно белорусский военпром демонстрирует на таких мероприятиях военную технику. На площадке у «Кургана Славы» выставили современные образцы, стоящие на вооружении белорусской армии: РСЗО «БелГрад», «Смерч», «Ураган», танк Т-72Б3, боевe. машинe «Кайман», БТР-70МБ1 и многое другое. Гости праздника изучают выставку военной формы и снаряжение, могут «пообщаться» с четвероногими бойцами Кинологического центра ВС.

На площадку у "Кургана Славы" Минобороны привезло новый хлебопекарный блок. Фото: Андрей Бокза, "Ваяр"

- Изюминкой площадки у «Кургана Славы» стала презентация недавно закупленного прицепного хлебопекарного блока. Его производительность - до 400 килограмм хлеба в сутки. Попробовать свежий армейский хлеб могут все гости праздника, - рассказали в Минобороны.

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