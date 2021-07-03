ЧП с годовалой девочкой в Жодино: потребовалась помощь спасателей

Нога девочки застряла в скамейке в городском парке. Фото: МЧС.

Инцидент произошел в Жодино в пятницу, 2 июля. Подробности сообщила пресс-служба УМЧС Минской области на официальном сайте.

С утра мама с годовалой дочкой гуляли в жодинском парке отдыха. Сидели на скамейке, отдыхали, и в какой-то момент нога малышки попала между досками скамьи - достать крохотную ножку мама не смогла и позвонила в МЧС.

Звонок спасателям поступил около 10.20 часов. На место незамедлительно прибыло подразделение МЧС.

Чтобы достать ногу девочки «из плена» потребовался шанцевый инструмент.

- Мы ломом разжали доски и освободили ногу ребенка. В медицинской помощи девочка не нуждалась, - пояснил Адександр Приступа, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №1 г. Жодино.

Сейчас с девочкой все в порядке.

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