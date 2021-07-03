Пустили газ и применили оружие: на белорусско-литовской границе еще одно массовое задержании мигрантов

В Литву из Беларуси пытались нелегально попасть уже в 12 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-ый год. Фото: pasienis.lt

В пресс-службе Пограничной службы Литвы сообщили о задержании еще 116 мигрантов-нелегалов на границе с Беларусью за прошедшие сутки.

Сообщается, что 111 человек перешли белорусско-литовскую гсограницу вне пунктов пропуска в муниципалитете Друскининкай. Большинство мигрантов собрались рядом с погранпунктоv Райгардас.

Однако во время одного из задержаний произошел конфликтный инцидент - 8 мигрантов вели себя агрессивно, пытались атаковать патруль.

- Сотрудники были вынуждены применить слезоточивый газ и оружие для предупредительных выстрелов. На агрессивных мигрантов надели наручники и положили их на землю, - прокомментировали в пресс-службе.

Литовские пограничники сообщают о случаях сопротивления погранвойскам. Фото: pasienis.lt

Также были задержаны 4 мигранта в Тверечюсе, трое представились пакистанцами, один сказал, что из Индии. Мужчина, задержанный в Варенском районе сказал, что является гражданином Гамбии.

Иностранцев проверяют на коронавирус и изолируют до получения результатов теста. Затем их размещают до проведения процедур Департамента миграции.

Литовские власти сообщают о том, что с начала 2021-го года из Беларуси в Литву пытались нелегально попасть 938 человек - это уже в 12 раз больше, чем за весь 2020-ый год.

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