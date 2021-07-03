Глава Госдепа США опубликовал твит ко Дню независимости Беларуси и обратился к народу республики

Глава Госдепа США опубликовал твит ко Дню независимости Беларуси Фото: Twitter.com

Глава госдепартамента Соединенных Штатов Америки заявил 3 июля, что США поддерживают стремления белорусов, и перечислил, к чему. Сообщение в своем официальном аккаунте в Twitter госсекретарь Энтони Блинкен опубликовал по случаю Дня независимости Беларуси.

- Сегодня исполняется 77 лет со дня окончания жестокой оккупации Минска нацистской Германией. Нам напоминают о продолжающейся борьбе белорусов за светлое будущее. Народу Беларуси: Соединенные Штаты поддерживают ваше стремление к достоинству, свободе и демократии, - цитирует Блинкена БелаПАН. За два часа твит получил около 2,5 тыс. лайков.

Государственный секретарь - это высшее должностное лицо федерального правительства США. Блинкен возглавляет Государственный департамент - ведомство внешней политики Штатов, основанное в 1789 году.

Напомним, ранее госсекретарь США прокомментировал санкции в отношении властей Беларуси и заявил о "приверженности поддержке демократических чаяний белорусского народа".