Фотофакт: Лукашенко в День независимости слушал оперу и смотрел балет в Большом театре

Лукашенко в День независимости посетил Большой театр. Фото: пресс-службы президента

В Национальный академический Большой театр оперы и балета в Минске вечером 3 июля приехал президент Александр Лукашенко. Он в качестве зрителя присутствовал на гала-концерте, посвященном Дню Независимости Беларуси.

Со сцены прозвучали фрагменты некоторых опер, в частности, «Кармен», «А зори здесь тихие», «Турандот», «Седая легенда». Также артисты исполнили номера из некоторых балетных постановок - например, «Спартак», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», уточняется в сообщении пресс-службы президента.

Лукашенко в День независимости посетил Большой театр. Фото: "Пул Первого"

Судя по опубликованным фото, Лукашенко сидел на балконе. На одном ряду с ним - младший сын Николай. По обе стороны от них сидели женщины.

Напомним, утром 3 июля Лукашенко возложил цветы у Кургана Славы, выступил перед собравшимися и назвал, кого хотел бы видеть в руководстве Беларуси в будущем.