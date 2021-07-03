Дожди и грозы по 7 июля каждый день - а что потом? Посмотрели прогноз погоды

Дожди и грозы по 7 июля каждый день прогнозируются в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Похоже, лето в Беларуси вошло в свое обычное русло, и последнее время погода наблюдается стандартная для этого времени: настоящее июльское тепло и кратковременные дожди. Правда, в ближайшие дни синоптики предупредили о ливнях и грозах, которые ожидаются на большей части территории республики.

По предварительному прогнозу, кратковременные осадки с вероятностью гроз возможны каждый последующий день местами почти во всех регионах Беларуси. В Минске с воскресенья, 4 июля, по среду, 7 июля, предупреждают о возможных дождях с грозами, а дневная температура воздуха в эти дни будет в пределах 23-26 градусов. На западе республики, в Гродно и Бресте, будет прохладнее - от 19 до 26 градусов днем и тоже с осадками. 24-27 тепла в дневное время обещают в Могилеве и Гомеле - также с возможными дождями и грозами. И лишь в Витебске должно быть сухо в эти дни и до плюс 28 тепла.

Дожди и грозы по 7 июля каждый день прогнозируются в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

А в четверг, 8 июля, ожидается, что осадки прекратятся почти по всей стране. Температура воздуха чуть подрастет и приблизится к жаркой - до плюс 27 в Минске, а в Бресте, Гомеле, Могилеве и Витебске - до 29 градусов. В Гродно ожидается 26-28 градусов днем, но здесь еще сохранится вероятность осадков.

Такие данные мы нашли в прогнозе по численной модели UKMET на 6 дней. Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически, без контроля и корректировки синоптика, и может изменятся.