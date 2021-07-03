Лукашенко в Большом театре предостерег творческую интеллигенцию от неправильных шагов

Лукашенко в Большом театре предостерег творческую интеллигенцию. Фото: пресс-служба президента

После гала-концерта в Большом театре по случаю Дня независимости, где президент Александр Лукашенко слушал оперу и смотрел балет, он выступил с призывом к творческой интеллигенции, призвав «больше не совершать неправильных шагов» и не заниматься политикой.

- Творческая интеллигенция - это лицо нации, народа, государства. Я вас прошу: не делайте больше неправильных шагов. Прежде чем что-то сделать, думайте, следите за каждым своим шагом, - цитирует пресс-служба президента.

Напомним, ранее из Большого театра уволили нескольких артистов, в том числе известного солиста Илью Сильчукова - после его участия в видеообращении. 27 октября перед показом оперы артисты обратились к зрителям с осуждением насилия. После этого в зале раздалось пение белорусского духовного гимна «Магутны Божа». После этого произошли увольнения, которые затем осудили почти 200 сотрудников театра, записав видеообращение.